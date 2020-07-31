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    31 июля 2020, 13:20

    Белоруссия передала Украине список с задержанными россиянами

    Мария Шагиахметова

    Власти Белоруссии передали Украине перечень имен граждан России, которых задержали под Минском. В Киеве намерены проверить их участие в военных действиях в Донбассе. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    Министр также добавил, что правоохранительные органы уже начали проверять «боевиков» на наличие украинского гражданства.

    Белорусские правоохранители задержали 32 человека под Минском и еще одного на юге страны. Все мужчины оказались гражданами России. Позже посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что захваченные "боевики» следовали в Турцию. А сведения о том, что они намеревались подорвать внутреннюю политическую обстановку, — бездоказательны.

    Новости SMI.FM