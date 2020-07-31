Белоруссия передала Украине список с задержанными россиянами

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр также добавил, что правоохранительные органы уже начали проверять «боевиков» на наличие украинского гражданства.

Белорусские правоохранители задержали 32 человека под Минском и еще одного на юге страны. Все мужчины оказались гражданами России. Позже посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что захваченные "боевики» следовали в Турцию. А сведения о том, что они намеревались подорвать внутреннюю политическую обстановку, — бездоказательны.