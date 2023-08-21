21 августа 2023, 16:14
Белоруссия ответит на закрытие Литвой пунктов пропуска в страну
МИД Белоруссии пообещал прагматичную реакцию на закрытие Литвой двух КПП
Власти Белоруссии прагматично и спокойно ответят на решение Литвы закрыть два контрольно-пропускных пункта на границе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД республики.
«Белоруссия ответит на закрытие Литвой пунктов пропуска прагматично и спокойно, с учетом интересов жителей соседних государств», — сказано в сообщении.
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Ведомство не исключило, что закрытие КПП связано с предстоящими выборами в парламент в Литве.
«Призываем власти Вильнюса отказаться от создания искусственных барьеров для жителей не только Литвы и Белоруссии, но и всего Евросоюза в целом», — добавили в МИД.
Ранее стало известно, что власти Литвы с 18 августа закрыли два контрольно-пропускных пункта из шести на границе с Белоруссией, в населенных пунктах Тверячюсе и Шумскасе.
Заместитель главы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявлял, что эта мера связана с якобы растущими угрозами со стороны соседней страны. Он не исключал, что вслед за этим перестанут работать и остальные приграничные КПП.
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