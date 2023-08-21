Мир 21 августа 2023, 16:14 Белоруссия ответит на закрытие Литвой пунктов пропуска в страну МИД Белоруссии пообещал прагматичную реакцию на закрытие Литвой двух КПП РИА «Новости»

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Власти Белоруссии прагматично и спокойно ответят на решение Литвы закрыть два контрольно-пропускных пункта на границе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД республики.

«Белоруссия ответит на закрытие Литвой пунктов пропуска прагматично и спокойно, с учетом интересов жителей соседних государств», — сказано в сообщении.

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Ведомство не исключило, что закрытие КПП связано с предстоящими выборами в парламент в Литве.

«Призываем власти Вильнюса отказаться от создания искусственных барьеров для жителей не только Литвы и Белоруссии, но и всего Евросоюза в целом», — добавили в МИД.

Ранее стало известно, что власти Литвы с 18 августа закрыли два контрольно-пропускных пункта из шести на границе с Белоруссией, в населенных пунктах Тверячюсе и Шумскасе.

Заместитель главы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявлял, что эта мера связана с якобы растущими угрозами со стороны соседней страны. Он не исключал, что вслед за этим перестанут работать и остальные приграничные КПП.