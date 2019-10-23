Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве

Белоруссия готовит ответ на желание американцев присутствовать во всех странах мира — в этот раз бронетанковая дивизия разместилась на литовском полигоне, всего в 15 километрах от границы с Белоруссией. Страна не собирается просто наблюдать.

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«В любой стране прорабатываются ответные меры (на подобные шаги — прим. ред.). И глава государства поставил задачу Госсекретариату и министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт», — сказал госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, передает РИА «Новости».

Американская дивизия разместилась на полигоне Пабраде — самом крупном в Литве. Он расположен слишком близко к границе с Белоруссией, тем более, что раньше в стране не было военных из США, поэтому Белоруссия не может просто стоять и наблюдать.

Зась отметил, что США выбрали не лучшее время для подобных шагов, так как в мире растет напряженность, что влияет и на состояние безопасности.

Госсекретаря беспокоят и самые крупные за 25 лет учения НАТО Defender Europe, в которых примут участие около 40 тысяч солдат из 18 стран-членов альянса. На сборах отработают вопросы переброски войск из США на европейский континент разными способами.