Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве
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«В любой стране прорабатываются ответные меры (на подобные шаги — прим. ред.). И глава государства поставил задачу Госсекретариату и министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт», — сказал госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, передает РИА «Новости».
Американская дивизия разместилась на полигоне Пабраде — самом крупном в Литве. Он расположен слишком близко к границе с Белоруссией, тем более, что раньше в стране не было военных из США, поэтому Белоруссия не может просто стоять и наблюдать.
Зась отметил, что США выбрали не лучшее время для подобных шагов, так как в мире растет напряженность, что влияет и на состояние безопасности.
Госсекретаря беспокоят и самые крупные за 25 лет учения НАТО Defender Europe, в которых примут участие около 40 тысяч солдат из 18 стран-членов альянса. На сборах отработают вопросы переброски войск из США на европейский континент разными способами.