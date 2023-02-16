Мир 16 февраля 2023, 08:31 Белоруссия открыта для жителей Литвы и настроена на диалог — Лукашенко Президент Белоруссии Лукашенко поздравил литовцев с Днем восстановления государства РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Литвы с национальным праздником — Днем восстановления государства. Он подчеркнул, что республика открыта для жителей этой прибалтийской страны и настроена на диалог. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Несмотря на безуспешные попытки литовской руководящей элиты сменить избранную белорусским народом власть, <…> лживую политику по отношению к нашей стране, Беларусь была и остается открытой для жителей Литвы, настроенной на <…> диалог», — отметил Лукашенко.

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В качестве примера он привел продление на 2023 год действия безвизового порядка въезда для литовцев. Он выразил уверенность, что литовцы хотят жить в согласии с белорусами.

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Лукашенко пожелал скорейшего восстановления государственного курса Литвы, который бы отвечал интересам народа.

В начале февраля президент России Владимир Путин и его белорусский коллега обсудили вопросы сотрудничества стран и дальнейшего развития Союзного государства.