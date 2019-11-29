Белоруссия откажется от пластиковой посуды в общепитах

Использование, а также продажу одноразовой пластиковой посуды запретят в Белоруссии с 2021 года. Эта мера коснется мест общественного питания.

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Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) определит перечень запрещенной посуды в течение трех месяцев. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Сейчас министерство проводит анализ посуды, которая используется в секторе общественного питания.

Ранее правительство Белоруссии приняло постановление о запрете одноразовой пластиковой посуды. Документ уже был зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов. Однако его текст пока не опубликован.

Производство и продажа одноразовых пластиковых изделий официально будет запрещена в Евросоюзе с 2021 года. С 2020 года это решение вступит в силу во Франции. Великобритания задумалась об этом еще в 2018 году. Уже сейчас отдельные сети общепита начали отказываться от одноразового пластика.

Популярными пластиковыми изделиями являются тарелки, стаканчики, приборы для еды, пищевые контейнеры, коктейльные соломинки.