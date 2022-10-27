Белоруссия отказалась признавать дипломы польских вузов | 360°

Мир 27 октября 2022, 09:07 Белоруссия отказалась признавать дипломы польских вузов Правительство Белоруссии перестанет признавать дипломы вузов и ученые степени Польши

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Полученные в Польше дипломы о высшем образовании перестанут признавать в Белоруссии. Правительство республики в одностороннем порядке расторгло соглашение. Постановление опубликовали на белорусском национальном правовом сайте.

Межправительственное соглашение о признании эквивалентности в высшем образовании, ученой степени и степени в области искусства подписали 28 апреля 2005 года в Варшаве. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко постановил расторгнуть его и передать уведомление Министерству иностранных дел. Решение вступило в силу в день подписания, то есть 25 октября.

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Польша начала наращивать вооружение на границе с Белоруссией. Об этом президент Александр Лукашенко объявил на совещании по вопросам военной безопасности. На юге она создала новую механизированную дивизию, на севере и востоке — кадровые бригады теробороны. При этом польские власти расширили список своих поставщиков вооружения — кроме Германии и США его стали закупать в Южной Корее. Белорусский президент заявил, что они делают это под видом поддержки Украины.

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