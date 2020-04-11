Белоруссия отказалась покупать российские тесты на коронавирус

Белоруссия отказалась от покупки 30 тысяч российских тестов на определение коронавируса. По словам главы белорусского МИД, у них есть свои тесты и еще 50 тысяч, полученных из других стран. До этого Москва передавала Минску 10 тысяч тестов.

«Эти 10 тысяч были бесплатными. У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран», — сказал глава МИД республики Владимир Макей в интервью порталу tut.by.

По словам Макея, он не понимает, о чем идет речь, когда представитель Кремля Дмитрий Песков говорит о помощи Москвы Минску. В этой связи он вновь раскритиковал решение закрыть российско-белорусскую границу.

Министр с иронией предположил, что «помощь России», наверное, в том, 15 инфицированных граждан РФ приехали на строительство Белорусской АЭС из Нижнего Тагила. Макей заявил, что Белоруссия всех вылечит, со всем справится, но пожелал, чтобы заявления имели под собой какие-либо основания.

Макей также заявил, что в некоторых российских СМИ и Telegram-каналах необъективно освещают ситуацию с COVID-19 в Белоруссии.

В Белоруссии, по последним данным, зафиксировали 1,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. 19 пациентов умерли.