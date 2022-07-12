Белоруссия организовала учения в Гомельской области

В Гомельской области началось командно-штабное учение. Территориальная оборона отработает охрану объекта и несение службы на контрольно-пропускном пункте в условиях военного положения, сообщило Минобороны Белоруссии.

Командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района Гомельской области пройдет с 12 по 14 июля. Военные отработают охрану и оборону объекта территориальной обороны, а также несение службы на контрольно-пропускном пункте при выполнении мер военного положения. Организаторы маневров рассчитывают натренировать навыки работы офицеров запаса на пункте управления и руководства личным составом.

«Цель учения — оценка готовности должностных лиц, сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи», — сообщили в ведомстве.

Гомельская область находится на юго-востоке Белоруссии и граничит с Украиной.