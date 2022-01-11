Белоруссия опровергла подлинность польской записи переговоров с пилотом Ryanair

Распространенная Польшей запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, который в мае прошлого года экстренно сел в Минске из-за ложного сообщения о минировании, имеет все признаки монтажа и модификации. С таким заявлением выступил заместитель начальника СК Белоруссии по Минску Андрей Мотолько.

«Органом предварительного следствия была назначена фоноскопическая экспертиза. Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз, в указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает на признаки модификации и цифровой обработки звукозаписи», — сказал Мотолько в интервью телеканалу ОНТ.

Телеканал сообщил, что третий голос на записи, которую обнародовала польская сторона, — это не сотрудник КГБ Белоруссии, а руководитель полетов Евгений Цыганов. Он подключился к работе диспетчера из-за того, что при полете лайнера возникла внештатная ситуация. Сам Цыганов подтвердил, что это именно его голос. Он добавил, что в момент переговоров с пилотом в одном и том же помещении было всего пять человек, все они находились близко друг к другу. Цыганов назвал смешным утверждения о том, что он некий сотрудник специальных служб.

Ранее польское следствие заявило, что во время экстренной посадки самолета на вышке управления полетами был также некий сотрудник КГБ Белоруссии, который говорил диспетчеру, как именно себя вести. В Польше заявили, что именно этот человек принял решение о посадке самолета в Минске.