Мир 26 февраля 2023, 22:21 Белоруссия опровергла информацию о перестрелке на границе с Украиной Госпогранкомитет Белоруссии: инцидентов с применением оружия на границе с Украиной не было РИА «Новости»

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Сообщения о якобы произошедшей 25 февраля перестрелке на белорусско-украинской границе не соответствуют действительности. Об этом заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии. Заявление опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

«Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали», — говорится в заявлении Госпогранкомитете.

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В ведомстве отметили, что ложные сведения распространяли источники «деструктивной направленности». Белорусские пограничники несут службу в местах постоянной дислокации. Местным жителям рекомендовали пользоваться официальными и проверенными источниками информации и не поддаваться на провокации.

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Белорусские СМИ сообщили, что на территории аэродрома «Мачулищи» утром 26 февраля прогремело два взрыва. Повреждение получил российский военно-транспортный самолет, а также снегоуборочная техника, уточнило ИА Nation News.

Польша решила обезопасить свои границы с Россией и Белоруссией. На приграничных территориях начали строить фортификационные сооружения и устанавливать противотанковые ежи, об этом написало ИА НСН.