Мир 21 декабря 2022, 07:19 Белоруссия ограничила въезд в пограничную полосу в трех районах на границе с Украиной Правительство Белоруссии временно ограничило въезд в три района, граничащих с Украиной РИА «Новости»

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Правительство Белоруссии временно ограничило въезд и пребывание в пограничной полосе трех районов Гомельской области, которые граничат с Украиной. Подписанное об этом премьер-министром Белоруссии Романом Головченко постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

В документе указывается, что под ограничения попали Лоевский, Брагинский и Хойникский районы Гомельской области.

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Но они не касаются на тех, кто живет в пограничной зоне, работает или приехал к близким родственникам. Документ вступил в силу в день опубликования. В постановлении не назвали сроки действия органичений.

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Ранее США не увидели активности со стороны Белоруссии на украинской границе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Неделю назад Минобороны Белоруссии сделало заявление о начале внезапной проверки боеготовности вооруженных сил.