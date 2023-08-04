Мир 04 августа 2023, 11:25 Белоруссия ограничила поставки мяса кур во все страны, кроме Китая «Коммерсант»: Белоруссия с 1 августа ограничила экспорт мяса кур РИА «Новости»

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Рост цен на мясо кур в России может ускориться из-за того, что Белоруссия с 1 августа ограничила его поставки. Республика являлась одним из основных импортеров этой продукции, сообщил «Коммерсант».

Выдачу сертификатов на экспорт курятины с 1 августа приостановили во все страны, кроме Китая. Ограничение не коснулось только одного производителя — владельца марки «Петруха» холдинга «Серволюкс Агро». Минсельхоз Белоруссии объяснил эту меру необходимостью насытить внутренний рынок, но два источника издания заявили, что настоящей причиной стала вспышка птичьего гриппа на некоторых агропредприятиях. Официально их версию не подтвердили.

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Собеседники журналистов предупредили, что Белоруссия стала одним из основных поставщиков импортной курятины в Россию и приостановка ввоза сможет подстегнуть рост цен еще сильнее. С декабря 2022 года мясо кур уже подорожало на 11,42%, а за последнюю неделю июля — на 0,46%. Директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк заявил, что розничные цены на курятину в России достигли исторического максимума — 196,93 рубля за килограмм.

Россельхознадзор заверил, что страна не зависит от импорта этой продукции и производит нужные объемы самостоятельно. По подсчетам участников рынка, потребление курятины в России в первом квартале увеличилось всего на 3,2%, до 1,26 миллиона тонн, а ввоз — на 21%, до 61,9 тысячи тонн.

Хирург Александр Умнов предупредил, что не стоит есть курицу чаще трех раз в неделю. В этом мясе много витаминов А, В, С и Е, но оно может спровоцировать мочекаменную болезнь.