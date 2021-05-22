Белоруссия ограничила доступ к российскому сайту про спорт

Доступ к одному из крупнейших российских спортивных сайтов sports.ru ограничили в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на интернет-ресурсе при попытке войти на него.

Такое решение приняло министерство информации.

«Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь „О средствах массовой информации“», — говорится в сообщении.

Доступ к сайту пропал утром 22 мая в Минске, сообщил ТАСС. В частности, проблемы наблюдаются у крупнейшего оператора связи республики Белтелеком. У местного оператора МТС sports.ru тоже не грузится. Пока что сайт доступен через оператора A1.

Блокировку sports.ru в Белоруссии подтвердили радиостанции «Sputnik Беларусь» в министерстве информации.

«Действительно, такое решение было принято, с соответствующим ходатайством в мининформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства Республики Беларуси об азартных играх», — сказал первый заместитель главы мининформа Андрей Кунцевич.

Помимо sports.ru, заблокированы еще 483 интернет-ресурса.

Sports.ru основал в 1998 году белорус Дмитрий Навоша, неоднократно критиковавший президента страны Александра Лукашенко. До 2018-го он работал без свидетельства о регистрации СМИ.