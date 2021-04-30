Белоруссия обвинила Польшу во втором за месяц нарушении воздушных границ

Польша второй раз за месяц нарушила воздушные границы Белоруссии. Вертолет Ми-24 засекли в районе населенного пункта Козловичи. Об этом сообщили в белорусском Минобороны.

По данным ведомства, Ми-24 был замечен 29 апреля, в 02:02, в 02:03 вертолет уже покинул территорию республики в районе поселка Теребунь. При этом его сопровождали средства ПВО.

В сообщении в официальном Теlеgrаm-канале Минобороны Белоруссии отмечается, что это уже повторное в течение месяца нарушение воздушной госграницы страны со стороны Польши. В связи с этим в министерство был вызван польский военный атташе.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши признало факт нарушения. Комментарий о полете Ми-24 появился в Twitter. Представители польских ВС объяснили, что вертолет выполнял штатные задачи патрулирования. Инцидент не был преднамеренным и носил случайный, кратковременный характер.

Первое нарушение произошло 13 апреля. Тогда в Минобороны Белоруссии не уточнили, что за судно нарушило границу страны.