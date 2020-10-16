Тихановскую объявили в розыск за призывы к действиям, направленным на вред безопасности Белоруссии

По данным МВД РФ, Тихановскую разыскивают по статье «Призывы к свержению конституционного строя». Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

«В разыскных учетах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С. Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД Белоруссии за совершение преступления, предусмотренного частью третьей статьи 361 [УК республики]. Это «Призывы к свержению или изменению конституционного строя или к совершению преступлений против государства», — приводит агентство текст сообщения министерства.

На днях Тихановская выдвинула действующему главе Белорусского государства Александру Лукашенко ультиматум. Она потребовала, чтобы он оставил свой пост, остановил насилие на улицах и освободил всех политических заключенных.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал этот ультиматум «натуральным политическим терроризмом».