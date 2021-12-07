Белоруссия объявила о продовольственном эмбарго в ответ на санкции Запада

Страны, которые ввели санкции против Белоруссии, попадут под продовольственное эмбарго. Республика введет его на полгода с 1 января. Под запретом в том числе окажутся колбасы, кондитерские изделия и молоко.

Постановление белорусского правительства, которым установили перечень товаров из ЕС и ряда других стран, запрещенных к ввозу и реализации, опубликовали на национальном правовом интернет-портале.

Среди государств, которых коснулось эмбарго, оказались в том числе США, Канада, Норвегия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, Ирландия, Черногория и Швейцария.

С 1 января они не смогут ввезти в Белоруссию живых свиней, мясо крупного рогатого скота, свинину и колбасы. Запрещены субпродукты, кондитерские изделия, молоко, орехи, сухофрукты, соль и некоторые другие товары.

Исключением стали товары для личного потребления, детское питание и «другие позиции критического импорта».

Вместе с введением эмбарго Белоруссия намерена принять меры для того, чтобы сбалансировать потребительский рынок — в том числе за счет продукции собственного производства.

В России продовольственное эмбарго действует до 31 декабря 2022 года.