Белоруссия объявила о получении доказательств участия США в подготовке к перевороту

Минобороны Белоруссии сообщило, что ведомство получило неопровержимые доказательства причастности госструктур США в подготовке к перевороту.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин также во время выступления на Московской международной конференции назвал свою страну плацдармом в борьбе за богатства России. Он заявил, что Россия и Белоруссия будут укреплять совместную группировку войск, написал ТАСС.

В середине апреля 2021 года белорусский президент Александр Лукашенко объявил о задержании группы людей, которые готовили покушения на него и его семью. Президент Белоруссии тогда говорил, что к этой операции причастны американские спецслужбы. КГБ страны заявил, что планировалось не только физически устранить главу государства, но также устроить вооруженный мятеж для насильственного захвата власти.