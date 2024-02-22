Мир 22 февраля 2024, 11:53 Белоруссия обещала сбивать всех нарушителей воздушного пространства Минобороны Белоруссии будет сбивать нарушителей воздушного пространства Unsplash

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Белоруссия не будет церемониться и начнет сбивать всех нарушителей воздушного пространства. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, с августа 2023 года воздушную границу Белоруссии нарушили шесть раз. Минобороны республики реагирует на все эти ситуации. При необходимости оборонное ведомство поднимает боевую авиацию и приводит в готовность зенитно-ракетные войска.

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«Если уже совсем потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», — подчеркнул министр.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что у границы Союзного государства скопились тысячи бронемашин и десятки тысяч бойцов стран НАТО. В непосредственной близости от республики и России разместили около 32 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. Лукашенко подчеркнул, что аппетиты коллективного Запада будут только расти.