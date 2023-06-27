Мир 27 июня 2023, 23:06 Белоруссия не строила отдельные лагеря для размещения ЧВК «Вагнер» Президент Лукашенко: в Белоруссии не строили отдельные лагеря для ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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В Белоруссии не строят лагерей для ЧВК «Вагнер», но при необходимости помогут с размещением. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко во время выступления во Дворце Независимости 27 июня. Об этом написало агентство БелТА.

«Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста», — сказал глава республики.

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Лукашенко добавил, что сейчас бойцы находятся в своих лагерях. Им предложили одну из заброшенных частей с стране. Тем не менее, людям будут помогать с размещением при необходимости.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил президенту Белоруссии, что некоторые военнослужащие подпишут контракт с Минобороны РФ.

«Но, говорит, самое главное, мои ребята уже по полгода — по году не были дома», — отметил Лукашенко.

Бойцы поедут к своим семьям, никто их трогать не будет. Информацию о том, что «вагнеровцы» будут охранять ядерное оружие в Белоруссии, Лукашенко опроверг. Команда, которая за ЯО следит — уже сформирована.

Ранее Лукашенко отмечал, что министерству обороны республики не помешало бы такое подразделение как «Вагнер». Также он раскрыл подробности переговоров с главой ЧВК Пригожиным 24 июня. Лукашенко предупредил бизнесмена, что Белоруссия будет защищать Москву.