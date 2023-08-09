Мир 09 августа 2023, 13:58 Белоруссия не стала раскрывать число «раскаявшихся» участников протестов РБК: власти Белоруссии не назвали число граждан, «раскаявшихся» в протестах 2020 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральная прокуратура Белоруссии отказалась называть число «раскаявшихся» в протестах 2020 года жителей, которые пожелали вернуться на родину, сообщил РБК. В ведомстве отметили, что запрошенная изданием информация относится к категории, размещение которой в СМИ ограниченно.

Белорусы, которые участвовали в протестах 2020 года, совершили преступления и покинули страну, могут вернуться на родину. Для этого создали специальную комиссию, которая рассматривает подобные заявления. Чтобы получить добро на возвращение, граждане должны «раскаяться в содеянном» и «возместить причиненный ущерб».

Реклама

РБК сделал запрос по поводу количества поданных заявлений в эту комиссию. В Генпрокуратуре Белоруссии ответили, что распространение этих данных ограниченно.

«Учитывая вышеизложенное, направить в ваш адрес запрашиваемые сведения не представляется возможным», — объяснили в ведомстве.

Ранее в Белоруссии помиловали блогера Романа Протасевича. Президент Александр Лукашенко объяснил решение тем, что журналист раскаялся в содеянном, сообщили «Известия». Бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA обвиняли в распространении деструктивной информации. Основателя этого издания Степана Путило приговорили к 20 годам лишения свободы заочно.