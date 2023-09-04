Мир 04 сентября 2023, 14:16 Белоруссия не сочла случай с военным вертолетом из Польши провокацией Министр Хренин: Белоруссия не видит провокации в случае с вертотолетом из Польши РИА «Новости»

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Белорусская сторона не увидела провокации с нарушением госграницы польским военным вертолетом. Такое заявление сделал глава Минобороны республики Виктор Хренин, сообщил ТАСС.

«Это не что иное, как низкая подготовка летчиков», — сказал он.

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По его словам, Белоруссия продолжает взаимодействовать с Польшей и обеспечивать полеты. Хренин добавил, что белорусские военные видели этот вертолет и знали, с какой целью он летит — борт патрулировал государственную границу.

«Мы, в отличие от наших агрессивных соседей, не расцениваем это как провокацию», — подчеркнул министр.

Он отметил, что Белоруссия не стала усиливать свое присутствие на границе из-за произошедшего. Это случилось 1 сентября. Тогда белорусские пограничники зарегистрировали со стороны Польши нарушение воздушного пространства.