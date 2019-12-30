    30 декабря 2019, 02:38

    Белоруссия не откажется от своей валюты в рамках интеграции с Россией

    Александра Каширина

    Белоруссия не собирается вводить российскую валюту в рамках углубленной интеграции с Россией. Об этом заявил первый заместитель белорусского премьер-министра, Дмитрий Крутой, сообщило РИА «Новости».
    Белоруссия не откажется от своей валюты в рамках интеграции с Россией

    Он опроверг слухи об отказе Минска от своей валюты и назвал такие разговоры глупостью

    «Это к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдем на некую другую валюту», — подчеркнул Крутой.

    Ранее сообщалось, что у Москвы и Минска есть все шансы подписать Программы действий Союзного государства уже к началу следующего года.

    Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года в нашей столице. К его юбилею страны решили программу углубления интеграции и отраслевые «дорожные карты».

    20 декабря этого года лидеры двух стран встретились в Санкт-Петербурге, по итогам встречи Лукашенко указал, что между сторонами еще остались вопросы, о которых нужно договориться.