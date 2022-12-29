29 декабря 2022, 19:04
Белоруссия не обсуждала с Украиной меры против ее дипломатов после падения ракеты
МИД Белоруссии: с Украиной не обсуждались меры против ее дипломатов после падения ракеты
Белоруссия не обсуждала с украинской стороной возможное принятие мер против дипломатов этой страны в связи с падением ракеты С-300. При этом посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии, ему заявили «решительный протест», рассказал журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
На вопрос о том, останутся ли украинские дипломаты в Белоруссии, он ответил неопределенно.
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«Это надо украинского посла спрашивать. Этот вопрос не обсуждался», — процитировал Глаза ТАСС.
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Белорусская система противовоздушной обороны перехватила украинскую ракету С-300 в своем воздушном пространстве сегодня около 10:00. Обломки обнаружили в Брестской области. Белоруссия потребовала от властей Украины досконально разобраться в случившемся и привлечь виновных к ответственности, а также принять «исчерпывающие меры», чтобы подобного не повторилось, рассказал Анатолий Глаз.
Белорусские СМИ поделились кадрами с места падения сбитой ракеты.
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Падение украинской С-300 в Белоруссии
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