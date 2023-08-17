Мир 17 августа 2023, 20:24 Белоруссия назвала условие для вступления в военные действия Лукашенко: Белоруссия не вступит в военные действия, если ВСУ не перейдут границы РИА «Новости»

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Белоруссия не собирается вступать в военные действия, если Вооруженные силы Украины не решатся нарушить границы страны. Такое условие президент республики Александр Лукашенко озвучил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого опубликовали на YouTube.

«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, <…>, но помогать России мы будем всегда», — отметил он.

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Лукашенко напомнил, что Россия является союзником Белоруссии и только «Минск так открыто поддержал Москву».

По словам белорусского лидера, любые возможные переговоры по Украине должны начать без предварительных условий, отметил RT. При этом Лукашенко выразил уверенность, что украинского конфликта можно было избежать. Сейчас цели спецоперации России уже выполнены, обратил внимание президент Белоруссии.