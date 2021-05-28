Белоруссия назвала условие для возврата к свободной торговле с Украиной

В Белоруссии готовы отменить решение об индивидуальном лицензировании некоторых украинских товаров. Страна вернет режим свободной торговли в полном объеме, если украинцы пересмотрят принятые в отношении белорусской продукции меры.

Замминистра иностранных дел Белоруссии Александр Гурьянов подчеркнул, что в республике «готовы к переговорам». Его слова привела пресс-служба МИД страны.

«Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны», — сказал Гурьянов.

По его словам, де-факто эти действия были направлены на ограничение конкуренции со стороны белорусских производителей.

В белорусском МИД напомнили, что страна в свое время достаточно активно работала с Украиной по «расчистке барьеров во взаимной торговле».

«Почему-то сейчас не по нашей инициативе эти барьеры начали обратно появляться», — отметил замминистра.

Министерство экономики Украины выступило 28 мая с заявлением о введении Белоруссией режима индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров. Подобные меры украинская сторона сочла дискриминационными.