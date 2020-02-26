Белоруссия назвала сумму компенсации за грязную нефть

По данным сайта «Утро.ру», Тищенко заявил, что «Беларусь может получить компенсацию более 61 миллиона долларов».

«Мы по протоколу имеем 563 тысячи тонн грязной нефти, которую переработал Мозырский НПЗ. Сумма компенсации определяется из расчета 15 долларов за баррель…» — пояснил он.

Страны незадолго до этого согласовали формулу расчета компенсации.