Мир 31 марта 2023, 19:24 Белоруссия назвала причину размещения ядерного оружия России на своей территории Постпред при ООН Рыбаков: размещение ТЯО в Белоруссии является реакцией на угрозы РИА «Новости»

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Возможное размещение тактических ядерных боезарядов на территории Белоруссии является вынужденной реакцией на угрозы нацбезопасности. Об этом постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил во время выступления на заседании Совета безопасности международной организации. Его слова привел ТАСС.

«Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы, соответствующая модернизация таких самолетов и возможное размещение ТЯО на территории Беларуси являются вынужденной реакцией на вызовы и риски национальной безопасности, стоящие перед страной», — сказал он.

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По словам Рыбакова, размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии планируется проводить в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Контроль за боеприпасами и технологиями будет осуществлять российская сторона.

«Согласно ДНЯО, государства, обладающие ядерным оружием, не должны передавать его кому бы то ни было, а также вести контроль над таким оружием, а неядерные государства не должны принимать ядерное оружие, а также контроль над ним», — напомнил он.

Президент России Владимир Путин в последних числах марта объявил о том, что в Белоруссии построят хранилище для тактического ядерного оружия. По его словам, это произойдет к 1 июля.