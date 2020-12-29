Белоруссия назвала подписанный Трампом акт о демократии «бесполезным» документом

«Наше отношение как к подобным шагам, так и непосредственно к указанному так называемому акту было довольно четко и неоднократно обозначено. <…> Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит», — передает его слова БелТА.

Документ дает американскому лидеру дополнительные возможности для введения санкций против Минска на фоне политического кризиса в Белоруссии. Также США продолжает призывать белорусские власти провести новые президентские и парламентские выборы.

По словам пресс-секретаря, подписание акта выглядит пародийно, так как в Америке положение дел с демократией далеко от идеала. При этом он добавил, что Белоруссия все еще настроена на нормализацию отношений с США, но через «равноправный и взаимоуважительный диалог».

На прошлой неделе Минфин США объявил о введении новых санкций в отношении ряда организаций и официальных лиц Белоруссии, сообщил RT.