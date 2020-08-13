Белоруссия назвала планируемый объем переработки нефти в этом году

Глава белорусского концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал о планах по объемам нефти для переработки в нынешнем году, сообщило агентство БелТА.

Уточняется, что ожидаемый объем составляет не менее 16-16,5 миллиона тонн нефти. Как отметил Рыбаков, показатели во втором полугодии 2020 года на три миллиона превысят объем переработки в период с января по июнь, пишет ИА RNS.

«Во втором полугодии мы переработаем на три миллиона тонн нефти больше, чем в первом. Всего за текущий год белорусские НПЗ планируют переработать не менее 16-16,5 миллиона тонн нефти», — уточнил эксперт.

Также глава «Белнефтехима» сообщил, что переговорный процесс с российскими и другими поставщиками по поставкам нефти в будущем году идет в настоящий момент.