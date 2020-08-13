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    13 августа 2020, 15:14

    Белоруссия назвала планируемый объем переработки нефти в этом году

    Полина Петрова

    Глава белорусского концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал о планах по объемам нефти для переработки в нынешнем году, сообщило агентство БелТА.
    Белоруссия назвала планируемый объем переработки нефти в этом году

    Уточняется, что ожидаемый объем составляет не менее 16-16,5 миллиона тонн нефти. Как отметил Рыбаков, показатели во втором полугодии 2020 года на три миллиона превысят объем переработки в период с января по июнь, пишет ИА RNS.

    «Во втором полугодии мы переработаем на три миллиона тонн нефти больше, чем в первом. Всего за текущий год белорусские НПЗ планируют переработать не менее 16-16,5 миллиона тонн нефти», — уточнил эксперт.

    Также глава «Белнефтехима» сообщил, что переговорный процесс с российскими и другими поставщиками по поставкам нефти в будущем году идет в настоящий момент.

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