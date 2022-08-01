Белоруссия назвала американские санкции вмешательством во внутреннюю жизнь страны
Белоруссия призвала США отказаться от применения санкций
Направленные против Белоруссии американские санкции являются попыткой вмещаться во внутренние дела страны. Об этом говорится в заявлении Национального собрания Белоруссии, написал ТАСС.
«Американские законодатели в очередной раз в нарушение Устава Организации Объединенных Наций выдвигают бездоказательные обвинения в адрес республики и грубо вмешиваются в ее внутренние дела», — говорится в заявлении Нацсобрания.
Также белорусские депутаты призвали своих американских коллег сосредоточиться на внутренних проблемах и отказаться от практики применения санкций.
«Политическому истеблишменту США стало не до своих граждан, их забот и проблем в попытках научить жизни другие государства», — добавили в Нацсобрании.