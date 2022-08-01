Белоруссия назвала американские санкции вмешательством во внутреннюю жизнь страны

Направленные против Белоруссии американские санкции являются попыткой вмещаться во внутренние дела страны. Об этом говорится в заявлении Национального собрания Белоруссии, написал ТАСС.

«Американские законодатели в очередной раз в нарушение Устава Организации Объединенных Наций выдвигают бездоказательные обвинения в адрес республики и грубо вмешиваются в ее внутренние дела», — говорится в заявлении Нацсобрания.

Также белорусские депутаты призвали своих американских коллег сосредоточиться на внутренних проблемах и отказаться от практики применения санкций.

«Политическому истеблишменту США стало не до своих граждан, их забот и проблем в попытках научить жизни другие государства», — добавили в Нацсобрании.