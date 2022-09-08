Белоруссия направит экспорт в Мурманские порты | 360°

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Белоруссия направит экспорт в Мурманские порты

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Белоруссия планирует направить часть своего экспорта в порты Мурманской области. Такая информация появилась в ходе встречи Александра Лукашенко с губернатором Мурманской области России Андреем Чибисом. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на издание «EurAsia Daily».

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В страну планируют поставлять большое количество калийных удобрений, а также ряд других товаров. При этом на данный момент Белоруссия уже ведет торговлю с Санкт-Петербургом.

Международные отношения

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