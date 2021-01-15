Белоруссия намерена закупить у России С-400

«Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и „Панцирь-С“», — цитирует командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии генерал-майора Игоря Голуба «Утро.ру».

Отмечается, что система С-400 способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с — до 60 км.