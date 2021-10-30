Белоруссия намерена подписать с РФ соглашение по ядерным материалам

В Белоруссии намерены заключить с Россией соглашение о сотрудничестве в сфере перевозки ядерных материалов. Его проект уже одобрил президент республики Александр Лукашенко.

Документ опубликован на белорусском национальном правовом интернет-портале. Внимание на него обратила газета «Известия».

«Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов», — отмечено в правовом акте.

В нем указано, что проект станет основой для проведения переговоров. Их должно провести министерство энергетики Белоруссии с РФ. В соглашение могут внести незначительные изменения.