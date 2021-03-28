Белоруссия накажет работников за «политические» забастовки

Белорусские власти предложили изменить законодательство и дать возможность работодателям увольнять своих сотрудников, которыепризывают к забастовкам на предприятиях по политическим мотивам. Об этом сообщил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов.

«Мы также предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», — сказал Рахманов телеканалу «Беларусь 1».

Он отметил, что после президентских выборов-2020, когда сторонники оппозиции призывали к забастовкам на государственных предприятиях, «ни о каком трудовом споре речи не шло». Оппозиционеры пытались просто расшатать коллектив и остановить работу предприятий, чтобы после этого «поделить рынки».

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что является сторонником независимости и суверенитета Белоруссии. Страна не захочет «продаться, вступить внутрь какого-то государства».