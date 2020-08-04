Белоруссия начала учения ВВС и ПВО. Военные будут сажать самолеты на автотрассу

«Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск — Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон Ружаны и нанесут авиационный удар по наземным целям», — приводит агентство текст сообщения белорусского Министерства обороны.

Ранее стало известно, что 11 августа на севере Белоруссии, на границе с Россией и Латвией, начнутся военные сборы. В район сборов стянули военную технику.

Представитель Министерства обороны Белоруссии Наталья Гаврусик опровергла связь сборов с выборами главы республики, которые пройдут 9 августа. Она заявила, что военнообязанных в Белоруссии постоянно призывают на плановые сборы в течение года.