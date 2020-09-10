Белоруссия начала отрабатывать оборону на танковых учениях

Военные силы Белоруссии начали учения в танковых частях. Они проходят на западном направлении.

Танкисты отрабатывают технику оборонительного боя. Об этом сообщили представители Минобороны страны.

«9, 10 сентября в рамках проводимой проверки боевой готовности на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский проводится батальонное тактическое учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдаст власть только законному последователю, а «не под давлением улицы». Он добавил, что «рано или поздно» это произойдет. Такую позицию Лукашенко озвучил во время представления нового генерального прокурора Андрея Шведа.

«Если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете», — добавил президент Белоруссии.

Также Александр Лукашенко предложил отдать часто президентских полномочий губернаторам и парламенту. При этом лидер страны должен оставить контроль над всеми сферами и ветвями власти. По мнению Лукашенко, Белоруссии, как и России, нужен сильный лидер — президент.

Также в СМИ появилась информация о возможной дате приезда Александра Лукашенко в Россию. Предполагается, что встреча с нашими властями состоится уже на следующей неделе.