Белоруссия начала изучать вопрос строительства своих терминалов в портах России

Белоруссия начала прорабатывать с Россией вопрос строительства терминала в морских портах. Власти страны хотят иметь собственные терминалы для перевалки грузов. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

По словам белорусского премьера, страна определила категории товаров, для перевалки которых экономически выгодно использовать морские порты России.

«Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерб экономике предприятий с точки зрения логистики. Поэтому мы в том числе прорабатываем очень предметно вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах», — пояснил Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он добавил, что сейчас над этими вопросами работают профильные группы. Премьер отметил, что российская сторона согласилась подобрать участки для строительства терминалов, которые будут подходить под белорусские требования.

Головченко подчеркнул, что подобный инвестиционный проект определенным образом гарантирует Минску, что грузы не застрянут где-то в пути.