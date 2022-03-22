Белоруссия избавилась от резидентуры Украины

В Белоруссии ликвидировали резидентуру Украины, которая действовала в стране под дипломатическим прикрытием. Из 19 сотрудников посольства восемь работали на украинские спецслужбы.

Комитет госбезопасности Белоруссии, рассказал «Sputnik Беларусь» заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек, последние годы фиксировал активную разведдеятельность. Ее вели в посольстве Украины в Белоруссии и консульствах государства в Бресте.

«При общей численности дипломатической миссии Украины чуть более чем два десятка человек не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и службы внешней разведки Украины», — подчеркнул Бычек.

Он уточнил, что в посольстве работают 19 дипломатов. Восемь из них — кадровые сотрудники национальных спецслужб.

«В связи со сложившейся ситуацией КГБ приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием», — заключил Бычек.