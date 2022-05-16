Белоруссия из-за санкций потеряет до 18 млрд долларов дохода от экспорта

Почти весь экспорт Белоруссии в страны Евросоюза и Северной Америки был заблокирован санкциями. Из-за этого товаропроизводители могут потерять до 16-18 миллиардов долларов в год, рассказал премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу Al Arabia. Выдержки выступления привел телеканал «Беларусь-1».

«Мы однозначно трактуем санкции как инструмент не просто давления, а как инструмент гибридной агрессии», — сказал он.

Санкции раскачали всю мировую экономику, но мгновенного эффекта не принесли. Они вызвали на Западе проблемы с продовольствием, удобрениями, энергоресурсами и рост инфляции.

Белоруссия чувствует себя уверенно — есть проблемы с выпуском и продажей продукции, которая попала под ограничения, однако предприятия в строю, сальдо платежного баланса и экспорта положительное. Средняя рентабельность продаж промышленных товаров составляет до 10%. Сейчас производители занимаются переориентацией рынка, ищут других покупателей.