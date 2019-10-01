Белоруссия: интеграция начнется после решения вопросов по ценам на нефть

Минск хочет решить вопросы по нефти и газу. Без этого Белоруссия не будет говорить с Россией о подписании программы интеграции. Такое заявление сделал глава белорусского МИД Владимир Макей.

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«Для нас самое главное — это решение тех вопросов, которые лежат сегодня на поверхности. Мы можем говорить о каких-то стратегических целях, но, если мы не решим сегодняшние проблемы, то говорить об углубленной интеграции не приходится», — сказал Макей в интервью РБК.

Министр уточнил, что под проблемами подразумевает переговоры о ценах на нефть и газ, налоговый маневр, устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции.

Он отметил готовность Минска решить «кричащие» вопросы. По мнению Макея, если этого не произойдет, то программа интеграции до конца года не будет подписана.

Россия и Белоруссия в конце 2018 года договорились создать рабочую группу для решения проблемных вопросов между странами и развития интеграции. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры на эту тему летом 2019 года.

До 1 ноября было решено создать около 28 дорожных карт по интеграции в разных сферах. К середине 2020 года должно появиться унифицированное законодательство, а с 2021 года планируется запустить нефтегазовый, транспортный, промышленный, сельскохозяйственный рынки. При этом Лукашенко предложил подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.

Также по данным газеты «Коммерсант», Москва и Минск собираются перейти на единый гражданский и налоговый кодексы в рамках интеграции с января 2021 года.