Белоруссия и Венесуэла заключили соглашение об установлении авиасообщения

Соглашение об установлении авиасообщения между странами подписали Венесуэла и Белоруссия. Об этом сообщил президент южноамериканской страны Николас Мадуро, его слова приводит крупнейшая газета Венесуэлы Notitrade.

«Мы подписали соглашение в области воздушного транспорта, о сообщении между Белоруссией и Венесуэлой. У Белоруссии через Венесуэлу установится сообщение с Южной Америкой, с другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а Венесуэла через Белоруссию получит сообщение с миром», — сообщил Мадуро.

По его мнению, соглашение будет способствовать росту потока туристов в Венесуэлу. Также в ходе заседания, по словам лидера страны, были подписаны документы о сотрудничестве в области продуктов питания, торговли, нефтехимии и ряд других. Мадуро заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может рассчитывать на «полную поддержку и солидарность Боливарианской Республики».

Ранее ряд стран Европы решили приостановить авиационное сообщение с Белоруссией после принудительной посадки самолета, в котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки он был задержан.

Ранее сообщалось, что сбежавший в Белоруссию польский солдат обвинил силовиков в убийстве волонтеров, помогавших на границе мигрантам.