Белоруссия и Россия создали совместную группу для расследования геноцида в годы ВОВ

Российско-белорусская следственно-оперативная группа для расследования уголовных дел о геноциде создана усилиями двух стран. Соответствующее постановление подписали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ.

«С апреля 2021 года Генеральная прокуратура совместно с коллегами из Следственного комитета, МВД, Комитета госбезопасности, Госкомитета судебных экспертиз проводят полномасштабное расследование (по делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны — прим. ред.)», — рассказал Швед.

По его словам, СК РФ расследует аналогичное дело на территории России. Генеральный прокурор Белоруссии подчеркнул важность того, что страны делают общее дело.

Генрокуратура Белоруссии в апреле 2021 года открыла уголовное дело о геноциде белорусского населения во время Великой Отечественной войны. Ведомство поставило в рамках международных договоров вопрос о выдаче еще живых преступников. Она запросила у Германии, России и других государств правовую помощь в расследовании дела. Швед заявил, что более 400 человек, которые имеют отношение к геноциду белорусского народа в годы войны, живут в 17 странах. Об этом написал ТАСС.