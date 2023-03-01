01 марта 2023, 19:23
Белоруссия и КНР решили вместе превентивно бороться с цветными революциями
Лукашенко и Си Цзиньпин приняли соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности
Белоруссия и Китай намерены углублять оборонное сотрудничеств, превентивно бороться с цветными революциями, а также продолжать противодействие терроризму. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, сообщило БелТА
Переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина состоялись 1 марта в Пекине. По итогам встречи стороны приняли совместное заявление о дальнейшем развитии отношений и всестороннего стратегического партнерства.
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Лидеры Белоруссии и Китая также договорились наращивать взаимодействие в сфере безопасности, правоохранительной сфере, работать вместе и по части военных кадров.
Стороны отметили важность совместной борьбы с транснациональной преступностью и договорились усилить взаимодействие в рамках инициативы Китая по глобальной безопасности.
Политики указали на то, что обе страны заинтересованы в установлении мира на Украине, а также готовы направить усилия для восстановления мирной обстановки в регионе.
Китай со своей стороны указал, что выступает за ускоренное вступление Белоруссии в ШОС.
Еще один момент соглашения относительно международных организаций касается ООН. Стороны договорились совместно поддерживать международную систему, ядром которой является эта структура.
Белоруссия
Международные отношения
Китай
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