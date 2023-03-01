Мир 01 марта 2023, 19:15 Белоруссия и Китай выступили за скорейшее урегулирование кризиса на Украине Лукашенко и Си Цзиньпин призвали к урегулированию кризиса на Украине РИА «Новости»

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Вооруженный конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее для восстановления мира и наведения порядка в регионе. Об этом говорится в совместном заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Китая Си Цзиньпина. Выдержку из документа опубликовало БелТА.

Главы двух государств по итогам прошедших в Пекине переговоров заявили, что обеспокоены развитием вооруженного конфликта и крайне заинтересованы в скорейшем его урегулировании.

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Китай и Белоруссия готовы приложить все усилия для предотвращения дальнейшей эскалации и восстановления регионального мира и порядка.

В заявлении говорится, что Белоруссия полностью поддержала идеи Китая о распространении на весь мир ценностей развития, равноправия справедливости и свободы на основе базовых норм международных отношений, базирующихся на уставе ООН.

Оба лидера подчеркнули, что не согласны с проявлением мировой гегемонии, включая политику грубой силы, введение односторонних санкций и вмешательства в дела других стран. Все альтернативные правила международной политики, не подпадающие под устав ООН, необходимо забыть. Главы государств договорились о взаимной поддержке для смягчения негативных последствий от применения незаконных односторонних мер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Китай в минувший вторник, 28 февраля с трехдневным визитом. Кроме переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином у него запланированы встречи с высшими должностными лицами страны и представителями крупного бизнеса.