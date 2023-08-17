Мир 17 августа 2023, 03:00 Белоруссия денонсировала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной РИА «Новости»

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Белоруссия решила разорвать соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной. Информация об этом появилась на национальном правовом интернет-портале Республики.

Речь идет о документе, подписанном в Минске 16 декабря 1994 года, а также о межправительственном протоколе 2003 года о внесении правок в это соглашение.

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В конце июня украинский президент Владимир Зеленский внезапно и без объяснения причин отправил в отставку посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима.

В феврале 2023 года белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика присоединится к специальной военной операции России в случае агрессии со стороны Украины. По словам белорусского лидера, в этой ситуации армия республики даст жесточайший ответ, и конфликт выйдет на другой уровень.