Белоруссия анонсировала промышленное производство «Спутника V»

Промышленное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в Белоруссии 30–31 марта. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко.

«26 февраля выпущена первая партия — 15 тысяч ампул, которые сейчас в институте имени Гамалеи проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30–31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану — 500 тысяч доз ежемесячно. Это довольно большие объемы», — привело слова замминистра агентство БелТА.

Чередниченко подчеркнул, что сейчас главной задачей является насыщение белорусского рынка. Сначала препаратом обеспечат жителей страны, а затем начнутся поставки за рубеж. Заместитель министра уточнил, что экспорт вакцины предусмотрен договором.

«Благодаря тому, что мы имеем собственное фармацевтическое производство, мы успешно справились с первой волной пандемии, а сейчас справляемся со второй», — заявил Чередниченко.

Российскую вакцину «Спутник V» создали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Белоруссия первой после России запустила вакцинацию населения от ковида.