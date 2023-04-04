Мир 04 апреля 2023, 13:52 Белоруссии передали «Искандер», который может применять ракеты в ядерном исполнении Шойгу: Белоруссия получила «Искандер», который может применять ракеты в ядерном исполнении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Белоруссии получили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении. Об этом заявил на совещании министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер-М“. Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал министр.

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Он обратил внимание, что в начале апреля на одном из российских полигонов начали обучение белорусских бойцов порядку применения вооружения для защиты Союзного государства.

Ранее Шойгу заявил, что самолеты штурмовой авиации Белоруссии получили возможность наносить ядерные удары.

По мнению постоянного представителя Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова, размещение тактических ядерных боезарядов на территории республики является вынужденной реакцией на угрозы нацбезопасности.