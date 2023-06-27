Мир 27 июня 2023, 17:16 Белоруссии не помешает такое подразделение, как «Вагнер» — Лукашенко Президент Лукашенко: Белоруссии не помешает такое подразделение, как ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Белоруссия разместит у себя бойцов ЧВК «Вагнер», но за их счет, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, министерству обороны республики не помешало бы такое подразделение, сообщило БелТА.

Белорусский лидер рассказал, что президент Владимир Путин предоставил гарантии безопасности, обещанные «вагнеровцам» ранее. Республика готова принять их у себя, но исключительно за их счет.

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«Но, как [министр обороны Белоруссии Виктор] Хренин говорит: „Мне бы такое подразделение в армии не помешало“. Я согласен. Разговаривай с ними», — высказался Александр Лукашенко.

Он добавил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в Белоруссию. В ходе переговоров во время попытки вооруженного мятежа предприниматель находился «в эйфории», отметил белорусский лидер. По его словам, первые полчаса они разговаривали с бизнесменом исключительно с использованием ненормативной лексики. В переговорах участвовал также директор ФСБ Александр Бортников, а помогал их организовать замглавы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров.