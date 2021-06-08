США продлили санкции против Белоруссии на год

Ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами против белорусских властей, продлят еще на год. Решение принял американский президент Джо Байден, сообщила пресс-служба Белого дома.

В США считают, что «действия и политика некоторых членов правительства Белоруссии и других лиц <…> по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для государства, безопасности и внешней политики» американцев.

Они направлены, по мнению Байдена, «на подрыв демократических процессов и институтов страны», нарушают права человека, связаны с политическими репрессиями и коррупцией.

«Поэтому я решил, что необходимо продлить чрезвычайное положение в стране, объявленное в указе 13405 в отношении Белоруссии», — подчеркнул американский президент. Речь идет о введенных в 2006 году ограничениях.

Белый дом в конце мая анонсировал адресные санкции против ключевых представителей властей Белоруссии и девяти государственных предприятий республики. Их разрабатывают в сотрудничестве с Евросоюзом. Россия пообещала поддержать белорусские предприятия в случае введения ограничений. Они повторно вступили в действие с 3 июня.