Мир 15 января 2023, 20:40 Белорусов призовут для участия в учениях территориальной обороны Совбез Белоруссии сообщил о запланированных в 2023 году учениях территориальной обороны РИА «Новости»

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Проведение учений территориальной обороны пройдет в Белоруссии уже в первом квартале 2023 года. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил первый заместитель госсекретаря Совбеза республики Павел Муравейко.

«Такие учения проводились и будут проводиться. <…> Мы опять призовем взрослое поколение, чтобы оно поучаствовало в вопросах территориальной обороны», — сказал Муравейко.

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По его словам, подобные учения необходимы для усовершенствования навыков и отработки новых приемов, так как способы ведения военных действий сегодня сильно изменились.

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Он заявил, что подразделения теробороны в Белоруссии очень хорошо подготовлены, и они готовы защищать свою Родину.

«Эти подразделения готовы, причем не только физически, но и морально, и духовно, и мотивированы, что Родину свою они никому не отдадут», — заключил Муравейко.

Ранее стало известно, что военнообязанным белорусам может грозить ограничение выезда за рубеж. Это касается тех, кто не прошел сверку. Однако всем желающим предоставят возможность в течение месяца устранить все неточности и впервые пройти сверку.